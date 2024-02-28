وكيل تعليم القاهرة تشهد تقييم فريق الزهرات بمدرسة البارودى

شهدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية اليوم الأربعاء بمدرسة محمود سامى البارودى الرسمية التابعة لإدارة وسط القاهرة فعاليات تقييم فريق الزهرات على مستوى الجمهورية. حيث كان فى إستقبالها باسم فهمى مدير عام الإدارة و إيمان الجوهرى موجه عام التربية الرياضية و إيمان فاروق موجه أول تربية رياضية و شهيرة فتحى موجه أول مركزى مرشدات و أمانى أنور وكيل الإدارة و شرين مسلسل مديرة المدرسة

وفى بداية التقييم ألقت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية كلمة رحبت فيها بالحضور مؤكدة أهمية التفوق الإرشادي، فى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته فى مواجهة أعباء الحياة .

وبدأت الفعاليات بالترحيب ، والإذاعة ومراسم تحية العلم ، بعدها قدمت الطالبات الفقرات الإرشادية ومهارات المرشدات وحفلات السمر .

وأشادت وكيل المديرية بالعروض الكشفية التي قدمتها الطالبات خلال معسكر التقييم، موجهة الشكر لمدير عام الإدارة وجميع المشاركين .