"الإدمان..المخاطر والأضرار" ندوة بكلية آثار عين شمس

استضافت كلية الآثار جامعة عين شمس ندوة توعوية نظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء بعنوان "الإدمان....المخاطر والأضرار"، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، حسام طنطاوي عميد كلية الآثار وبحضور كلا من رشا محمد رشاد باحث بصندوق مكافحة علاج الادمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية .

أوضحت رشاد دور الأسرة لانها خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات ، وذلك من خلال فهم طبيعة المشكلة وإدراك أساليب الوقاية الأولية والإكتشاف المبكر ومعرفة طبيعة دورها في العلاج والتأهيل في حالة وقوع أحد أفرادها في إدمان المخدرات بالإضافة الي دور وسائل الإعلام المختلفة فى محاربة تعاطى المخدرات من خلال المساحات التوعوية التى تخصصها حول مخاطر هذه الظاهرة وعواقبها على الفرد والمجتمع.

كما أبرزت دور صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وأقسامه ودوره في العلاج والتاهيل الإجتماعي المتنقل من خلال الخط الساخن ١٦٠٢٣ وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية الوقاية من تلك الظاهرة.، مشيدة بدور جامعة عين شمس في عمل حملات توعوية للطلاب وذلك في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والجامعة .

وتحدثت عن دور إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب جامعة عين شمس بالإضافة إلي دعم رئيس الصندوق نيفين القباج وزير التضامن ومدير الصندوق عمرو عثمان ومساعد وزيرة التضامن للطلاب ضمن الحملات والندوات التوعوية للطلاب داخل الجامعات المصرية .

أشارت الي أن أساس الوقاية نابع من التواصل والحوار المستمر بين الابناء والاباء والإنصات لهم بإهتمام وتشجيعهم علي التعبير وإبداء الرأي ، وتشجيع الأبناء علي ممارسة الهوايات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية ، وحثهم علي المشاركات المجتمعية والتطوعية التي تسهم في تحقيق ذاتهم وشعورهم بقيمتهم في المجتمع .

تأتي هذه الندوة استكمالا لسلسة الندوات التي يعقدها قطاع التعليم والطلاب بمختلف كليات الجامعة في إطار رؤية جامعة عين شمس في رفع الوعي الطلابي للشباب ودرء المخاطر التي قد يتعرضون لها.