أبل تطلق الإصدار التجريبى الرابع من Vision OS 1.1

أصدرت Apple اليوم نسخة تجريبية رابعة من تحديث Vision OS" 1.1" القادم للمطورين، مما يتيح لهم اختبار الميزات الحديثة قبل إطلاق الإصدار بشكل عام .

ويأتي التحديث الجديد بعد أسبوع من إصدار النسخة التجريبية الثالثة، وفقا لموقع mac rumors.

وعن تنزيل الإصدار التجريبي من ‌vision OS يمكن الدخول إلى تطبيق الإعدادات على الجهاز والتبديل إلى الإصدارات التجريبية للمطورين، مطلوب حساب مطور مسجل، وتنصح Apple بعمل نسخة احتياطية قبل تثبيت البرنامج الجديد.

ويعمل علي توفير ‌vision OS 1.1 الدعم للتحقق من مفتاح اتصال i Message ويضيف إدارة أجهزة Apple إلى Vision Pro، ومن خلال هذه الوظيفة، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات والمؤسسات التعليمية إدارة سماعات Vision Pro بنفس الطريقة التي تدير بها أجهزة iPhone وiPad وMa

ويمكن للمستخدمين الإصدار التجريبي من Apple، مع إعادة وضع المشاهد الأكبر حجما بشكل أقرب من ذي قبل، مما يتيح تفاعلا مباشرا أبسط مع محتوى المشهد الحجمي، وهذا يعني أنه يمكن وضع الأشياء بالقرب منك.

وقامت أبل بتحسين الشخصيات في ‌vision OS 1.1، مما يجعلها تبدو طبيعية وحيوية أكثر من قبل.