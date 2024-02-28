الجيش الجزائري يضبط 29 عنصر دعم للإرهاب و621 مهاجرًا غير شرعي

أعلن الجيش الجزائري عن نتائج عملياته العسكرية خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 29 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وعدد من القنابل التقليدية الصنع، و621 مهاجرًا غير شرعي.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية التي جرت في العديد من الولايات الجزائرية خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري، أسفرت عن القبض على 29 عنصرًا دعمًا للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر مختلف أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش الجزائري نجحت في ضبط 68 تاجر مخدرات، وإحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من إنقاذ 23 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 621 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش الجزائري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضمان الأمن والاستقرار على الحدود، وحماية أرواح المهاجرين غير الشرعيين.