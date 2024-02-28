"303" و"شقة دبوس".. ضمن عروض نوادي المسرح بثقافة بورسعيد

يشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي هذا الموسم تقديم 28 عرضا لنوادي المسرح، منها عرض لفرع ثقافة شمال سيناء، 3 عروض لفرع جنوب سيناء، ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، إلى جانب 7 لفرع ثقافة السويس، بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض مسرحية يستمر عرضها حتى نهاية الشهر الحالي.

وقد قدم مسرح قصر ثقافة بورسعيد، العرض المسرحي "303" ضمن عروض نوادي المسرح، من تأليف محمد عادل، سينوغرافيا وإخراج بشوى عماد.

ومن أجواء العرض الذي يطرح عدة تساؤلات: "أريد أن أرحل لأترك أثرًا، عقلي مليئ بالزحام، لا أستطيع أن أحتمل فشلًا آخر، لماذا يرضى الرب بكل هذا الظلام؟، أخشى عليهم من نفسي، أنا حيوان موضوع في قفص، أريد أن أصبح مرئيةً مسموعة، وماذا إن كنت غير قادر على الاستمرار؟، نسيت طريق العودة وتلك كانت البداية، كلنا هنا كذلك مرضي نفسيون، فلا يمكن التعامل مع مرضى الاكتئاب بعزلهم أو الانعزال عنهم هذا يزيد الأمرَ سوًءا".

"303" تنفيذ موسيقى كيفين جرجس، إعداد موسيقى بيشوى عماد ملابس ومكياج يوستينا عزمى، تسجيل الدكتور وائل صبحى، مصحح لغة جمال السيد،أشعار وألحان إبراهيم هيكل، توزيع ومكساج رفيق يوسف، غناء مريم عبد المنعم، إضاءة شادى عزت، دراما تورج مينا عزمى.

وشارك بالعرض المسرحي عدد من المواهب الفنية الشابة منهم مينا وليم، سلمى العربي، مروان وليد، محمد هشام، ماثيو عصام، مايكل مجدى، فيلوبتيرعصام، كيرلس ناجى، أميرة حسن، سوينا عماد، نادره عادل، أميرة جمال، معتز الجزار، مريم محمد، بسملة محمد، مريت توفيق، أبانوب عادل، مينا سمير، إسلام الجلانى.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "شقة دبوس" تأليف شادى حامد، إخراج إيهاب فوزي، وتدور أحداث العرض في شقة متواضعة من خلال زوجين يقررا ترك الماضي بكل مافيه واللجوء إلى طريقة للبحث عن الثراء وعن ذات جديدة محملة بطموح المستقبل من خلال دراما واقعية تلقى الضوء على السوشيال ميديا واللهث وراء التريند من أجل الشهرة والمال.

والعرض بطولة مي الرازقي، رامي عزيز، فرح أشرف، نوراي أشرف، نجوى عصام، السيد الحناوي، ناصر خضر، ألبير رمسيس مينا الروماني، محمد تاج الدين، مؤثرات صوتية خالد عمار، إضاءة علاء أبو زيد، استعراضات ميدو، موسيقى وألحان وغناء محمد الزهار، تصميم ديكور خالد عمار، مخرج منفذ مي الرازقي.

تقام العروض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وأقيمت بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة، ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي.

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