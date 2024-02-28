النائب محمد البدري: كلمة الرئيس السيسي حول مشروع رأس الحكمة قطعت الطريق على المشككين

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية النسخة الخامسة من "قادرون باختلاف"، مؤكدا أنها جاءت كاشفة ومطمئنة لقلوب المصريين جميعا، وقطعت الطريق على المشككين.

وأضاف" البدري" في تصريحات له، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، أكد أنها نوع من المساندة والدعم الذي يقدمه الأشقاء فى الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حرص الرئيس على حضور احتفالية القادرون باختلاف فى شهر فبراير من كل عام، جعلها بمثابة عيد وطني وسنة حسنة، ننتظرها كل عام للاحتفال بهم وتقديرهم، فى ظل توجه الدولة لدمجهم فى المجتمع وحصولهم على حقوقهم من خلال العديد من القرارات التنفيذية والتشريعات التي اصدرت تحت رعاية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد أن تواصل انعقاد الاحتفالية كل عام، ساهم فى تغيير النظرة المجتمعية لذوي الهمم، ودمجهم على مختلف المستويات الانسانية والحقوقية والاستقرار اقتصاديا لهم ولذويهم، مشيدا بتوجيه الرئيس بتخصيص ١٠ مليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم.