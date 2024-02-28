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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة شخصين في انفجار فرن بمصنع ألمونيوم بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شخصان في انفجار فرن بمصنع المونيوم بقرية صهرجت الكبري بنطاق مركز ميت عمر بمحافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين الى مستشفى ميت عمر العام لتلقي العلاج.
 كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية،قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بانفجار فرن داخل مصنع الومنيوم بمدينة ميت غمر. 
على الفور انتقل ضباط مركز شرطة ميت غمر و قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى المصنع 

بالفحص تبين أن الحادث لمصنع الومنيوم بصهرجت الكبرى و انفجار فرن الومنيوم في وجه المصابين.
أصيب خلال الحادث كل من:"  محمد محمود حسين -20 عامًا، بحروق من الدرجه الأولى والثانية بالبطن والذراعين والرقبة من الامام وتم دخوله قسم عناية الطوارئ،  وفرج عثمان السيد عثمان 23 عامًا، مصاب بحرق من الدرجه الاولى والثانيه بالذراع الأيسر.
جرى نقل المصابان الى مستشفى ميت غمر العام وعرضهم على ادارة الرعاية الحرجة والعاجلة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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