الرئيس الصيني يجري محادثات مع رئيس سيراليون في بكين

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم (الأربعاء)، محادثات مع رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الصين، وفقا ووكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسيراليون قبل أكثر من نصف قرن، دعمت الدولتان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل منهما، ونفذتا تعاونا فعالا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحافظتا على تنسيق وثيق في الشؤون الدولية.

ويسود اعتقاد بأن هذه الزيارة سوف تضخ زخما جديدا في التنمية الشاملة والمتعمقة للعلاقات بين الصين وسيراليون، وتدفع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في التعاون الودي بين البلدين.