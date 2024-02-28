ads
الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صحة قنا تختتم تدريبات الحوكمة للعاملين بالقطاع الصحي

دورات تدريبة بمديرية
دورات تدريبة بمديرية الصحة بقنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهت مديرية الشؤون الصحية بقنا تدريباتها لعدد من العاملين بقطاع الصحة بالمحافظة حول الحوكمة وأساسياتها وتشريعاتها وذلك في الاسبوع الثالث من شهر فبراير.

والذي حددته وزارة الصحة كأسبوع للحوكمة من كل عام بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشؤون الفنية والدكتور محمد فوزي مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن التدريب شمل التعريف الصحيح بالحكومة والمفاهيم المختلفة الخاصة بها.

وأضاف بدران أن التدريب الذي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة بنشر ثقافة الحوكمة بين العاملين شمل توضيح معايير الحوكمة المختلفة والتي تضم الكفاءة ، الجودة ، النزاهة ، الفعالية والشفافية.

فيما أوضحت الدكتورة سمر عاطف مديرة إدارة التخطيط ومسؤل الحوكمة بالمديرية أن التدريبات ناقشت ممارسات الحوكمة المختلفة كالتشريعات والأنشطة والقوانين المختلفة بهدف تحقيق النتائج المرجوة من الخدمة الصحية.

وأضافت الدكتورة سمر أن التدريب ناقش كيفية الإستغلال الأمثل للموارد البشرية ودعم إتخاذ القرار للعاملين بالمنظومة الصحية بما يعود بالنفع والعائد الجيد علي الإرتقاء بمنهجية العمل وتطوير الفكر البشري لديهم بما يتلاءم ورؤية مصر 2030.

بالقطاع الصحي وكيل وزارة الصحة بقنا قطاع الصحة لحوكمة لخدمة الصحية بقطاع الصحة المراجعة الداخلية والحوكمة الشؤون الصحية