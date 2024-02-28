رئيس الوزراء يشهد توقيع شهادة تسليم وتسلُم مشروع مركز الأقمار الصناعية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع شهادة التسليم والتسلُم الخاصة بمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المُقدم كمنحة من الصين، وذلك عقب لقائه وانغ وينتاو، وزير التجارة، بجمهورية الصين الشعبية.



وقع على شهادة التسليم والتسلُم كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و “وانغ وينتاو”، وزير التجارة بدولة الصين.



يأتي المشروع تتويجاً للخطابات المتبادلة المُوقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في 16 نوفمبر 2015، والتي تضمنت الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية كمنحة من الصين، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في 16 يناير 2016، وتم الانتهاء من تنفيذه في 30 يونيو 2023.



على هامش التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقات الوطيدة التي تربط بين دولتي مصر والصين، مُشيرةً إلى أن الصين تُعد من أهم شركاء التنمية، كما أكدت الوزيرة حرص الدولتين على التنسيق المستمر وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف مجالات التعاون.

وأضافت "المشاط" أن وزارة التعاون الدولي حريصة على الاسهام في نجاح برنامج الفضاء المصري، وتعزيز مكانة مصر الريادية، لاسيما في مجال الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد.

وأشارت إلى أن المشروع يٌسهم بشكل إيجابي في نقل الخبرات الصينية للكوادر الفنيـة المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعيـة.



وفي الختام، نوهت الوزيرة إلى تصديق الجانبين المصري والصيني على جاهزية المشروع للتسليم، وقيام الجانب الصيني بتسليم المشروع إلى الجانب المصري مع ضمان المشروع لمدة عامين.