حماس تدعو الفلسطينيين للزحف إلى المسجد الأقصى في بداية شهر رمضان

حثت حركة حماس الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، على الزحف إلى المسجد الأقصى في القدس في بداية شهر رمضان المقبل، وسط مفاوضات بين الحركة وإسرائيل من أجل هدنة في قطاع غزة، والتي يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتفق عليها قبل رمضان، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وجاءت دعوة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في أعقاب تصريحات بايدن، بأن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس خلال شهر رمضان، بينما يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

وقال بايدن إنه يأمل في الانتهاء من مثل هذا الاتفاق.

قال مصدر في تصريحات لـ"رويترز"، إنه سيسمح أيضا بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلي غزة، وإطلاق سراح الأسري الفلسطينيين، بحلول 4 مارس. ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم 10 مارس.

وقللت كل من إسرائيل وحماس من احتمالات التوصل إلى هدنة، حيث قال الوسطاء إن القضايا الأكثر إثارة للجدل لا تزال دون حل.