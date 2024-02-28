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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"أبو مازن" يحذر من خطورة ما جاء في مبادئ اليوم التالي للحرب

غزة
غزة
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تلقى الأمين العام للجامعة العربية رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تضمنت رفضا فلسطينيا قاطعه لما أعلنه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مبادئ اليوم التالي للحرب، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد أبو مازن، أن هدف الحكومة الإسرائيلية ليس فقط تقويض فرص السلام على أساس حل الدولتين وإنما تكثيف حملات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين.

وحذر الرئيس الفلسطيني من خطورة ما جاء في مبادئ اليوم التالي للحرب لا سيما لجهة إنكار وجود الشعب الفلسطيني والإصرار على فرض السيادة الإسرائيلية.

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