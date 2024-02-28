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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

بمشاركة 200 طفل.. فعاليات الأسبوع الثقافى المصري النبيالى بالحديقة الثقافية (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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 بدأ المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، فعاليات الأسبوع الثقافى المصري النبيالى، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة أمير تادرس، وسفارة نيبال بالقاهرة، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة.

تضمنت الفعاليات، استقبال الأطفال المشاركين بمسابقة "نيبال في عيون أطفال مصر"، من مختلف الإدارات التعليمية والمراكز الاستكشافية وخريجي كورسات الرسم بالمركز ورواد الحديقة، والذي بلغ عددهم نحو 200  طفل.

كما شملت الفعاليات مجموعة من العروض الفنية والثقافية المختلفة، منها: عرض فرقة "بنات وبس" الاستعراضية، بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، وعرض الكلاون، للفنان معاذ محمد،  وعروض عرائس الماريونت، للفنان خالد الخريبي، إضافة إلى افتتاح  معرض تراث ثقافي نيبالي.

كما تم إقامة حفل توزيع جوائز مسابقة "نيبال في عيون أطفال مصر"،  التى فاز بها 5 أطفال بالميدالية الذهبية، و 5 أطفال بالميدالية الفضية، و 4 أطفال من ذوي الهمم، وتم تقديم شهادات تقدير لكل الأطفال المشاركين بالمسابقة.

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الاسبوع الثقافى المصري النبيالى سفارة نبيال بالقاهرة حديقة الطفل بالسيدة زينب المركز القومي لثقافة الطفل وزارة الثقافة