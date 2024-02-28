ترانسنيستريا تطلب المساعدة من روسيا في مواجهة مولدوفا

توجهت جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، المعلنة من جانب واحد، بطلب رسمي إلى روسيا للمساعدة في مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل جمهورية مولدوفا.

في نداء إلى مجلس الاتحاد ومجلس الدوما في روسيا، شدد مؤتمر نواب البرلمان في ترانسنيستريا على التحديات والتهديدات غير المسبوقة التي تواجهها الجمهورية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والعسكري والسياسي من قبل مولدوفا، وفقا لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونوه النداء بوجود أكثر من 220 ألف مواطن روسي في جمهورية ترانسنيستريا، مع التأكيد على التجربة الإيجابية الفريدة لعملية حفظ السلام الروسية على نهر دنيستر ودور روسيا الضامن والوسيط في عملية التفاوض مع كيشيناو.

وترانسنيستريا، أو ترانسدنيستريا، أو رسميا جمهورية بريدنيستروفيا المولدافية، هي دولة انفصالية في الشريط الضيق بين نهر دنيستر والحدود الأوكرانية، ومعترف بها دوليًا في الوقت الحالي كجزء من مولدوفا، وعاصمتها تيراسبول.