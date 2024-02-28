برلماني: الرئيس السيسى قدم نموذجًا إنسانيًا لدعم قادرون باختلاف

قال النائب محمد عزت القاضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم نموذجا إنسانيا لدعم قادرون باختلاف، مثمنا مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في احتفالية فئة ذوي الإعاقة، مؤكدا أن هذه المشاركة من الرئيس السيسى تؤكد أنه ينحاز دائما للفئات الأكثر احتياجا.

وأكد “القاضي” أن انطلاق النسخة الخامسة لاحتفالية قادرون باختلاف والتي تعد الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الهمم التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية يؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري ويعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة، وتعكس.

وأضاف النائب محمد عزت القاضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي راع وقريب من عموم المصريين ويراعي تحقيق اسمي معايير الإنسانية كالعادة يظهر الاحتفال البعد الإنساني للرئيس الأب والقائد، مؤكدا أن الرئيس أولى اهتماما غير مسبوق لرعاية الأشخاص ذوي الهمم، حيث تم إنشاء صندوق قادرون باختلاف وتشريع قانون منظم لدوره أحد أهم أوجه اهتمام الدولة بهم، ولهم كل حقوقهم.