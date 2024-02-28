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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

إحباط محاولة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في الجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).


وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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