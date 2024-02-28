الهباش: الولايات المتحدة هي المسؤولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعرب محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، عن عدم ثقة الفلسطينيين في وعود الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الهباش إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية».

كما أكد أن أولوية الفلسطينيين في الوقت الحالي هي حقن دماء الشعب وتقديم المساعدات الإنسانية للمنطقة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المستشار الفلسطيني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في وقف الحرب، بل يسعى لتنفيذ مخططه السياسي الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وأكد الهباش أن نتنياهو يدرك أن وقف الحرب على غزة سيؤدي إلى محاكمته ومحاسبته على جرائم إسرائيل.