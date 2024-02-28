برلماني: كلمة الرئيس باحتفالية قادرون باختلاف اتسمت بالصراحة

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف تميزت بالصراحة والوضوح والمكاشفة بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة، حيث وضع النقاط على الحروف، خاصة بأن مبالغ الاستثمارات في هذا المشروع وقيمة صفقة "رأس الحكمة" والتي وصل جزء منها إلى البنك المركزي اليوم، وسيدخل جزء آخر مثله يوم الجمعة المقبل، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر وإيجابي على الاقتصاد المصري.

وأضاف "عبدالجواد"، أن كلمة الرئيس السيسي خلال النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف، تضمنت رسائل سياسية وإنسانية من القيادة السياسة بتغيير النظرة لذوي الهمم وزيادة الاهتمام بهم، خاصة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الدمج والشمولية من كافة المستويات لأصحاب الهمم، بداية من المستوى الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر ويحرص على إصدار توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكين ذوي الهمم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في صدارة الأولويات، واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من الخدمات والدعم لذوي الهمم وكفلت لهم حقوقا غير مسبوقة من خلال المبادرات التي قدمتها الدولة المصرية.

وأوضح "عبدالجواد"، أن عهد الرئيس السيسي شهد لأول مرة كل هذه الحقوق لفئة ذوي الهمم في ظل حرص الرئيس على حضور احتفالية قادرون باختلاف كل عام، وهناك زيادة الاهتمام وحفظ حقوقهم عبر قوانين وتشريعات واضحة في الدولة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حرص على الاحتفالية على إبراز معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يؤكد على إنسانية الرئيس السيسي.