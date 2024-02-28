الأمم المتحدة تشكر محافظ أسوان على تقديم أوجه الدعم للوافدين من السودان

استكمالا للملحمة الوطنية الإنسانية التي يتم تقديمها للوافدين من دولة السودان الشقيقة التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالسيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم لبعثة الأمم المتحدة بمصر وذلك فى حضور السيدة هيرو قادر سفيرة دولة أمريكا الصديقة ، وحنان حمدان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية ، ورشا الشهاوى مسئول الحماية الدولية ، والسيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) .

وتناول اللقاء الدور الكبير الذى قامت به الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه أخوانهم من الأشقاء السودانيين منذ اندلاع الأزمة السودانية فى إبريل من العام الماضي وذلك بالتكاتف والتلاحم والتناغم مع المجتمع الدولى والمؤسسات والمنظمات ، ومنها منظمة اليونسيف والهلال الأحمر مما ساهم فى تقديم مساعدات كبيرة وغير مسبوقة لتخفيف الأعباء عن كاهل الوافدين من السودان ، وتم التفاعل السريع لمواجهة هذا التحدى من خلال إقامة لجنة لإدارة الأزمة مدعمة من كافة الجهات بتسخير كافة الإمكانيات بكل جهة بالتعاون مع المجتمع المدنى ، ويتم استكمال هذه الجهود بتوحيد الأفكار والرؤى بالسعى بطرق مبتكرة وبآلية نموذجية جديدة ، وتحت مظلة واحدة تستند على إعداد قاعدة بيانات متكاملة من خلال الحصر الشامل والتسجيل الكامل للوافدين من دولة السودان منذ بدء الأزمة وحتى الآن بالمفوضية ، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال الوزارات المختصة بهدف توفير مختلف أوجه الرعاية والحماية والحياة الكريمة لهم .

فيما قدم وفد المفوضية شكرهم الجزيل للدولة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج ، ومحافظة أسوان بقيادة اللواء أشرف عطية ، وأيضاً لجمعية الهلال الأحمر على استضافة واحتضان الأشقاء السودانيين ، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ، فضلاً عن الدور الداعم أيضاً من الولايات المتحدة الأمريكية .

وأوضحوا بأن خطة عمل المفوضية ترتكز على استراتيجية وخطة عمل لتوفير الدعم المباشر للمجتمع المضيف وللجهود المصرية ، وتنمية وتعزيز الموارد بها ، مع توفير مشروعات بالقطاع الصحى والتعليمى ، وكذا توفير احتجاجات الوافدين ، وخاصة الأكثر احتياجا لدمجهم بشكل أكبر حتى عودتهم لأراضيهم ، ونحن نتشارك فى المسئولين كشركاء داعمين للوصول إلى الحلول المستدامة طويلة الأمد .

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