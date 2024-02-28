"أمازون" تكشف عن تخفيضات رمضان 2024 وتطلق مهرجان تسوق في ممشى أهل مصر

أعلنت أمازون مصر، انطلاق موسم تخفيضات رمضان بدءًا من 27 فبراير حصريًا لأعضاء برايم، ولجميع عملاء أمازون ابتداءً من 28 فبراير حتى 8 مارس، ولا تقتصر عروض رمضان هذا العام على توفير وخصومات مذهلة تصل إلى 50%؛ بل تعمل أمازون مصر على تعزيز تجربة تسوق متكاملة لعملائها خلال شهر رمضان.

ويكون العملاء على موعد مع مئات آلاف من العروض على العلامات التجارية المحلية والعالمية من البقالة إلى الأجهزة المنزلية، ومن الإلكترونيات إلى الأزياء، مما يضمن توفير كل ما يحتاجون إليه للاستعداد لهذا الشهر الكريم.

وتشمل عروض رمضان خصومات تصل إلى 50% على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بما في ذلك سامسونج فريش وال جي وبوش وباناسونيك بلاك اند ديكر وديلونجي والمزيد! كما يمكن لعشاق الموضة التسوق على مجموعة واسعة من الخيارات بخصومات تصل إلى 80% على العلامات التجارية المحلية بما في ذلك اندورا ورايفن ودالي دريس ومينترا بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 60% على منتجات من ديفاكتو واديداس وأكتيف وغير ذلك الكثير. ولمزيد من حلول التوفير، يمكن لعملاء البنك التجاري الدولي الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 10% يصل إلى 150 جنيهًا مصريًا على منتجات مختارة، بالإضافة إلى خطط تقسيط مريحة بدون فوائد مع ڤاليو والبنك التجاري الدولي وبنك مصر مما يساهم في تعزيز تجربة التسوق.

وسوف يستمتع أعضاء أمازون برايم في مصر بامتيازات حصرية، بما في ذلك إمكانية التسوق المبكر للعروض لمدة 24 ساعة، وعدد من عروض التخفيضات الحصرية تصل الى 60%، إلى جانب الشحن السريع والمجاني. يمكن للعملاء الجدد الانضمام إلى برنامج برايم والاستمتاع بالتجربة المجانية لمدة 30 يومًا، تليها رسوم شهرية قدرها 29 جنيهًا مصريًا فقط.

وفي خطوة رائدة لدعم البائعين المحليين والترويج للمنتجات المصرية، تطلق أمازون مصر – لأول مرة – مهرجان تسوق "خان شريف مع أمازون"، في ممشى أهل مصر تحت شعار "المصري يكسب".

ويبدأ الحدث، الذي يأتي بالتعاون مع الإعلامي شريف مدكور، يومي الجمعة والسبت 1 و 2 مارس. يمكن للعملاء خلال المهرجان تسوق مجموعة متنوعة من أرقى المنتجات المصرية من شركاء البيع لأمازون، بما في ذلك لي سيكريتس، جيفان، جيليز، تريس كوزماتيكس، رو أفريكان ولا مارميت والمزيد، مع الاستمتاع بخصومات إضافية من العارضين.

قال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر: مع اقتراب شهر رمضان، يسعدنا إطلاق فعالية موسم التخفيضات حيث نقدم خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات لتقديم لعملائنا تجربة تسوق ممتعة تتوافق مع احتياجاتهم وتوقعاتهم. لكن المبادرات لا تنتهي فقط بموسم التخفيضات. تحت أضواء ممشى أهل مصر، سيعرض شركائنا من البائعين مجموعة مميزة من المنتجات المحلية ذات جودة بدءًا من أدوات المطبخ وحتى مجموعة من المنتجات المصنوعة يدويًا، حيث سيتمكن العملاء تسوق من آلاف المنتجات المحلية في خان شريف مع أمازون، تحت شعار مبادرة المصري يكسب."

ولقد أعرب شريف مدكور، الإعلامي ومؤسس خان شريف، عن حماسه لهذه الشراكة، قائلاً: "يسعدني أن أشارك أمازون مصر للترويج للمنتجات المصرية، حيث إن كلانا نتقاسم هدفًا ورؤية مشتركة. هدفنا هو عرض شعار "صنع في مصر" محلياً ودولياً، لتشجيع العملاء على دعم البائعين المحليين لما يقدمونه من جودة وتنوع يستحق التشجيع."

وقالت ساندرا عزب، شريكة مؤسسة ومديرة العلامة التجارية لجيليز، "يسعدنا أن نشارك amazon.eg وخان شريف في مبادرتهم التي تهدف لدعم المنتجات المحلية من خلال جمع مجموعة من العلامات التجارية المصرية معًا في مكان واحد. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية دعم المنتجات المصرية وتعزيز حضورها في السوق، فهذا واجب وطني يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع، ونحن في سعينا الدائم لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا، ونرى في مهرجان خان شريف مع أمازون فرصة مميزة لعرض منتجاتنا لتشجيع المنتج المصري. وأضافت "امازون لديها تأثير كبير على مبيعاتنا وقدرتنا على الوصول لعدد أكبر من العملاء. وسعداء بتجربتنا مع خدمة الشحن من قبل أمازون والتوصيل السريع."

وتعلن أمازون مصر عن تعاونها مع جمعية تواصل لتنمية اسطبل عنتر لدعم الأسر أكثر احتياجاً، وتعلقا على التعاون علق الصحي "إيماناً بروح العطاء في الشهر الكريم، ستقوم الشركة بالتبرع بـ1500 كيلو من المواد الغذائية عن طريق عدد من كراتين رمضان الخاصة بأمازون المتكونة من المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة في إسطبل عنتر بالشراكة مع جمعية تواصل، لنشر الخير والتضامن داخل المجتمع خلال شهر رمضان المبارك." يمكن للعملاء أيضًا المشاركة في نشر بركات الشهر الكريم عن طريق شراء أو إرسال كرتونة أمازون الرمضانية الى جمعية خيرية أو أسرة محتاجة، حيث تحتوي الكرتونة على 7 كجم من مواد البقالة الأساسية بما في ذلك الأرز والسكر وزيت الطهي والعدس والسمن والمعكرونة والفاصوليا والشاي من منتجات مثل الضحى، المطبخ، ليبتون، رويال، كنور، سندباد، والخيربسعر 419 جنيهًا مصريًا فقط.

يتم تلبية الطلب المتزايد خلال موسم التخفيضات من خلال شبكة الميل الأخير العالمية وتقنيات محطات التسليم من أمازون. ستضمن أنظمة إدارة التخزين المتقدمة للشركة والتتبع المتطور وحلول التوجيه العالمية تجربة أسرع وأكثر راحة للعملاء. اليوم، تضم شبكة أمازون 22 محطة في جميع أنحاء مصر والعديد من المكاتب الإدارية ومركزاً لخدمة العملاء.

يمكن للعملاء التمتع بتجربة تسوق أسهل عن طريق تنزيل تطبيق أمازون لتصفح وتسوق أفضل عروض التخفيضات الرمضانية أو التسوق مباشرة على www.amazon.eg ويمكن دفع جميع عمليات الشراء من أمازون مصر من خلال خيارات الدفع عبر الإنترنت أو الدفع نقدي عند اللإستلام.