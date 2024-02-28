بنكهة شعبية.. عبدالباسط حمودة يغني تتر مسلسل "المعلم"

يقدم المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة تتر مسلسل "المعلم"، والذي من المقرر أن يقدم خلال الماراثون الرمضاني 2024.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وهو من تأليف عمرو الدرديري محمد الشواف، ومن إخراج مرقس عادل.

وفي هذا السياق، يُعرض مسلسل "المعلم" على قنوات الحياة و DMC، ومنصة شاهد، روجت هذه القنوات عن عرض العمل من خلال نشر البوستر الدعائي عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين: "المعلم مصطفى شعبان، يقدم لنا ملحمة شعبية فريدة من نوعها.. رمضان شهر الفرحة، دراما المتحدة"