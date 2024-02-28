محافظ أسوان يستعرض الفرص الاستثمارية وإنشاء مدينة كاملة للجرانيت

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السيدة هيرو قادر سفيرة دولة أمريكا الصديقة بمصر ، والوفد المرافق لها والذى ضم كل من السيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) ، والسيد إيريك إيجليستون المنسق بالسفارة ، وذلك بحضور المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى بالمحافظة .

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بزيارة الوفد الأمريكي لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وهو الذى يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية ، فضلاً عن ما تمتلكه أسوان من مقومات عديدة ، وتنوع المنتج السياحي .

وأكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1922 ، والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والهادفة لتحقيق السلام والاستقرار مما أثمر بدوره عن تنفيذ مشروعات يقوم بها الجانب الأمريكي على أرض محافظة أسوان من أبرزها دعم مشروع التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية ، والتى ستصل إلى 60 مركز تكنولوجى مما ساهم فى الحد من الفساد بالفصل بين متلقى ومقدم الخدمة ، وتم الوصول إلى مرحلة تقديم الخدمات للمواطنين بمنازلهم ، ونسعى دائماً لتحقيق النجاح والتميز ، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ، وتحقق ذلك بحصول المحافظة على العديد من جوائز التميز على المستوى الحكومى والدولى .

وخلال اللقاء استعرض اللواء أشرف عطية سلسلة النجاحات والإنجازات التى حققتها الدولة المصرية ، وتم اقتحامها على أرض أسوان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى كافة قطاعات العمل العام ، والتى كان لها مردود إيجابي لتلبية المطالب الجماهيرية ، والارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وذلك بدءاً من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والمحاور والطرق والكبارى ، والقطار السريع ، مع إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل ، وكذا مشروعات تمكين المرأة .

وطالب بإعطاء الأولوية لجذب المشروعات السياحية والاستثمارية فى ظل توافر الكثير من الفرص الاقتصادية المتعددة ، وتنوع الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة ، فضلاً عن موقعها الجغرافي وما تمتلكه من موانئ ومطارات ، ودعم المحافظة لإنشاء مدينة كاملة للجرانيت ، وكذا التوسع فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ، وإنشاء 2 مصنع لتدوير القمامة للاستفادة من حجم المخلفات الصلبة .

وأشادت سفيرة دولة أمريكا بما شاهدته وأعضاء الوفد المرافق لها من جهود كبيرة فى التطوير والتجميل ، وأيضاً التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني ، والتوافق على تحقيق الأفضل دائماً للمواطن الأسوانى .

وأكد على دعم المحافظة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية ، والاستفادة من حجم الثروات العديدة التى تتفرد بها أسوان سواء المحجرية أو التعدينية أو السمكية .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بتقديم درع المحافظة والهدايا التذكارية التى تحمل طابع الهوية البصرية وذلك للسفيرة الأمريكية ولأعضاء الوفد تعبيراً عن ترحيب أسوان بهم واعتزازا وتقديراً لعلاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

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