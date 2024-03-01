اليوم.. الأهلي يسعى لتأكيد الصدارة أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعدما ضمن الفريق الصعود رسميًا إلى ربع النهائي من الجولة الماضية بعد الفوز على ميدياما الغاني بهدف حسين الشحات.

ويخوض الأهلي مواجهة يانج أفريكانز وهو في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات، بينما يدخل الفريق التنزاني المواجهة بعدما ضمن التأهل إلى ربع النهائي حيث يمتلك 8 نقاط في المركز الثاني.

يدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز الحكم الدولي البنيني لويس ديجيندو، ويعاونه مواطناه، هما إريك ايمافو مساعد أول، لوسيان هوتنونو مساعد ثانٍ، وتنيسيلا ديدجيناتشي حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة السوداني نصير مأمون بشارة.

يبحث المارد الأحمر بقيادة مارسيل كولر عن تحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور لتأكد الصدارة في ظل رغبة الفريق الضيف لتحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي ورد الاعتبار من الهزيمة في لقاء الذهاب على أرضه وبين جماهيره.

ومن المنتظر أن يدفع "كولر" بعدد من اللاعبين البدلاء في لقاء اليوم لمنحهم الفرصة وتجهيزهم للفترة المقبلة التي تشهد ضغط مباريات كبيرا في جميع البطولات المحلية والقارية، وكذلك تعويض الغيابات للإصابة في الفترة الأخيرة.

ويتسلح الأهلي بمعنويات كبيرة في مواجهة يانج أفريكانز بعد الفوز على بلدية المحلية بخماسية في الدوري، وكذلك التأهل رسميا لربع النهائي وسيخوض اللقاء بدون ضغوط وهو الأمر الذي يمنح الجهاز الفني فرصة في "التدوير" والدفع بالبدلاء.

وتعتبر مواجهة يانج أفريكانز البروفة الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر، والتي تقام على ملعب "الأول بارك" في الرياضة يوم 8 مارس الجاري.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي في مواجهة يانج أفريكانز عودة أحمد نبيل كوكا لقيادة خط الوسط، بعد التعافي تماما من الإصابة، وكذلك كريم نيدفيد بالإضافة لعودة التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر بعدما غاب عن مباراة بلدية المحلة، كما سيتم الاعتماد على كريم فؤاد ورضا سليم في المثلث الهجومي مع الفرنسي أنتوني موديست.

في المقابل يستمر "تجميد" محمود كهربا من جانب السويسري مارسيل كولر، بسبب الأزمة الأخيرة، خاصة أن المدير الفني أعلن في تصريحات رسمية، أن خروج “كهربا” من حساباته في المباريات الأخيرة لأسباب فنية، وأن الفريق يمتلك 3 مهاجمين والثنائي الأفضل هو من يعتمد عليه في إشارة إلى أن موديست ووسام أبو علي أكثر جاهزية من "كهربا".