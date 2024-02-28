إصابات في قصف مسجد النور والهدي بقطاع غزة

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسجد النور والهدي في بلدة الفخاري شرق خان يونس بقطاع غزة الفلسطيني بقصف مدفعي.

وأسفر الاستهداف عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين الذين كانوا يحتمون داخل المسجد من قصف الاحتلال، وهرعت سيارات الإسعاف الي المكان لنقل المصابين لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

ولم يعلن حتي الآن حصيلة الإصابات في قصف المسجد من جانب الهلال الأحمر الفلسطيني أو وزارة الصحة في قطاع عزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي في استهداف دور العبادة دون التميز بين مسلم ومسيحي، في حرب إبادة يخوضها جيش الاحتلال ضد شعب اعزال محاصر من الاحتلال.