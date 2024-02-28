مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا مسؤولة عن استمرار العدوان ولا نثق بوعودها

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنهم لا يثقون بوعود الإدارة الأمريكية وواشنطن هي المسؤولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متابعا أن الأولوية الحالية حقن دماء الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب بل يرغب في تنفيذ مخططه السياسي بفصل غزة عن الضفة لوقف إقامة الدولة الفلسطينية، متابعا أن نتنياهو يعلم أن إيقاف الحرب على غزة سيؤدي إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم الإسرائيلية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.