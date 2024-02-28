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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كواليس تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز.. صور

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة بدون راحة بعد الفوز على بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف في الدوري الممتاز أمس. 

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، في إطار الإعداد لمباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا. 

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بلدية المحلة مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي. 

وأدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين. 

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل. 

النادي الاهلي الفوز على بلدية المحلة السويسري مارسيل كولر دوري أبطال أفريقيا