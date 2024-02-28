كواليس تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز.. صور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة بدون راحة بعد الفوز على بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف في الدوري الممتاز أمس.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، في إطار الإعداد لمباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بلدية المحلة مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي.

وأدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.