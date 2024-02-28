رسميًا.. إطلاق اسم الزعيم على كوبري صلاح سالم

أعلن محافظ القاهرة رسميًا إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على كوبري صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات بحي الوايلي، بعدما نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع الرسمية".

بجانبه، وجه عدد من نجوم الوسط الفني رسائل تهنئة إلى الزعيم عادل إمام بعد إطلاق اسمه على أحد كباري شارع صلاح سالم تقديرًا لمشواره الفني وعطائه على مدار أكثر من 50 عامًا.

وفي هذا السياق، ضم القرار عدد كبير من الأسماء المعروفة مثل؛ كوبري العميد إبراهيم الرفاعي على كوبرى العاشر سابقا امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل بالمعادي بحي مصر القديمة.

كوبرى الفريق محمد سعيد الماحي على كوبرى المسار الجديد لطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بحي مصر القديمة.

محور المستشار عبد المجيد محمود على محور جدید شمال شارع 9 بحي المقطم.