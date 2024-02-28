حملات مفاجئة لضبط سائقي السرفيس المخالفين في الجيزة (صور)

شن جهاز السرفيس بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة علي سيارات السرفيس، بالتنسيق مع الإدارة العامة بمرور الجيزة برئاسة محمود حسين رئيس جهاز السرفيس، ونائبي رئيس الجهاز المهندس محمد العناني والمهندس صابر علي، واللواء عادل هندى مساعد مدير المرور النقيب فوزى جاد والأمين هانى أبو شنب الأمين عمرو رزق .

تأتي هذه الحملة استجابةً لشكاوي المواطنين بشارع فيصل، حيث يتابع رئيس السرفيس الحالة‭ ‬العامة‭ ‬أولا‭ ‬بأول‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬السائقين‭ ‬بتعريفة‭ ‬بخطوط السير‭ ‬المقررة للسائقين والتواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬لسؤالهم‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالى‭ ‬مع‭ ‬السائقين‭ ‬والاستماع‭ ‬لشكواهم.

وتمكنت الحملة من ضبط العديد من السيارات المخالفة بشارع فيصل الرئيس، وجاءت المخالفات بعدم الالتزام بخط السير وأخرى بدون رخص قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس السرفيس بتكثيف الحملات للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بخطوط السير‭ ‬المقررة للسائقين والتأكيد بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم المغالاة على المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من سحب وإلغاء التراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.