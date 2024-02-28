محافظ قنا يوافق على مد فترة تجديد الحضانات 6 أشهر لحين توفيق أوضاعهم

وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على مد فترة التجديد للحضانات التي تعمل بترخيص مؤقت من 6 اشهر الى عام، بشرط يكون ملف التجديد مستوفى بالكامل من الصحة والحماية المدنية وكافه الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بمكتبه، لتوفيق أوضاع دور الحضانات الغير مرخصة، و مناقشة سبل تذليل العقبات وإيجاد الحلول بما يتفق مع اللوائح والقوانين، بحضور حسام حمودة السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والدكتور يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، ومحمد عبد الناصر مدير عام إدارة الأسرة والطفولة، وممثلين عن كلا من الحماية المدنية، و الصحة، والتربية والتعليم، ومكتب العمل، والشباب والرياضة، و مديرى دور الحضانات.

حيث استعرض الاجتماع الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التي تواجه توفيق أوضاع 97 دور حضانة على مستوى المحافظة، و بحث سبل تذليل كافة العقبات وتيسير إجراءات استصدار أوراق الترخيص بما يتفق باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الحماية المدنية والأمن والسلامة، حرصا على سلامة الأطفال طبقا للقانون.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، منها 52 حضانة ترخيص مؤقت، لافتا أنه كلف مسئولي التضامن الاجتماعي، بضرورة عمل لجان دورية لمتابعة عمل الحضانات، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة لضمان سلامة الأطفال، موجها مسئولي الحماية المدنية بتيسير إجراءات ترخيص الحضانات.

ومن جانبهم وجه مديري الحضانات الشكر لمحافظ قنا، لتذليله جميع العقبات التي تمنع توفيق أوضاعهم، بما لا يخالف اللوائح والقوانين.