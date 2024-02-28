"اقتصادية النواب": إنجازات غير مسبوقة لدعم قادرون باختلاف في عهد السيسي

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يدعم قادرون باختلاف، وفى عصره أصبحوا محط اهتمام وأنظار الدولة المصرية، سواء من خلال المبادرات والقرارات والتوجيهات أو التشريعات المستمرة طوال الوقت التى تستهدف التيسير عليهم وحصولهم على حقوقهم المكتسبة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال كلمته اليوم خلال حضوره النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، بمركز المنارة للمؤتمرات، أن ذوى القدرات الخاصة لهم دور كبير فى المجتمع ولهم حقوق أصيلة، وأن الدولة حريصة على تذليل أية عقبات قد تواجه هذه الشريحة الغالية من المجتمع المصرى، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية تتبنى وترعى كل الفئات.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أنه على الصعيد التشريعي هناك العديد من التعديلات التشريعية الخاصة بذوي الهمم منذ تعديل الدستور عام 2014 حتى الآن، حيث يوجد العديد من الاتصالات لقادرون باختلاف والتى تنوعت ما بين تشريعات ومبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، والعمل طوال الوقت على تذليل أية عقبات قد تواجههم فى سبيل الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للدستور والقانون.