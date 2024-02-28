برلمانية: السيسي جعل احتفالية "قادرون باختلاف" مناسبة وطنية ننتظرها كل عام

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، موضحة أن الرئيس السيسي جعلنا نشعر أن احتفالية قادرون باختلاف كل عام بمثابة عيد وطني ومناسبة وطنية نلتف حولها جميعا وننتظرها كل عام.

وأضافت "حارص" فى تصريحات لها، أن ذوي الهمم حظوا باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد، مضيفة: "لا يوجد رئيس فعل ما فعله الرئيس السيسي مع القادرون باختلاف سواء من خلال المباردات أو من خلال القرارات الرئاسية أو التشريعات لعل آخرها قانون قادرون باختلاف الذي شمل إنشاء صندوق لدعمهم ماديا.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن إنشاء صندوق قادرون باختلاف كان بمثابة رسالة دعم وطمأنة لذوي الهمم وأسرهم بأنهم جزء أساسي من الدولة وأبناء الوطن، لهم نفس الحقوق والواجبات، فضلا عن حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعابهم في التعليم قبل الجامعي، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية.

وأكدت أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، يأتي فى إطار حرص الرئيس على توفير الدعم الكامل لفئة ذوي الهمم وأسرهم بالمراحل العمرية المختلفة .