العمل: لقاء لمناقشة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمنشآت المنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، اجتماعاً تنظيمياً مع مديرى الإدارات الصحية، ومسؤولي السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة، فى إطار التعاون مع المنشآت الحكومية، حيث جرى مناقشة كيفية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بحضور 21 من العاملين بتلك الجهات، وذلك فى ضوء الجهود التى تقوم بها المديرية لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص عمليات التفتيش الميداني وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل أماكن العمل المختلفة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة .

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات فى القيام بالمهام المنوطة بها فى خدمة المجتمع والمنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام القانون فيما يخص تطبيق اشتراطات السلامة والحماية من المخاطر.

وأضافت مدير المديرية أنه جرى خلال اللقاء الرد على جميع الاستفسارات للحضور، بمشاركة الكيميائى عبد الله خفاجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.