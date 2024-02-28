أبرزهم أمير كرارة ونيللي كريم.. نجوم تتربع على عرش دراما رمضان لمدة 10 أعوام متتالية

يحافظ عدد من نجوم الفن على تواجدهم في السباق الرمضاني الذي من المقرر أن ينطلق بعد أسابيع قليلة، حيث يعد الأضخم على الإطلاق وينتظره الفنانين من أجل الظهور أمام متابعيهم، هناك من يظهر باستمرار والآخر بشكل متقطع ولكن بالعمل الذي يليق بالماراثون الرمضاني.

نيللي كريم

تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني بمسلسل "فراولة" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تحافظ على تواجدها في منافسات شهر رمضان لمدة 5 أعوام على التوالي.

يشارك في بطولة مسلسل "فراولة" كل من نيللي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد علي.

مسلسل فراولة

اعتادت الفنانة نيللي كريم على تواجدها في الموسم الرمضاني حيث قدمت على مدار 5 أعوام متتالية مسلسل ""بـ 100 وش" عام 2020، "ضد الكسر" عام 2021، "فاتن أمل حربى" عام 2022، "عملة نادرة" عام 2023.

أمير كرارة

يتربع الفنان أمير كرارة على عرش الدراما الرمضانية لمدة 10 أعوام متتالية، حيث بدأ تواجده منذ عام 2015 بمسلسل "حواري بوخارست" وفي عام 2016 تواجد بمسلسل "الطبال"، وبعد ذلك قدم كرارة سلسلة "كلبش" بعرض الجزء الأول فى شهر رمضان من عام 2017، والثانى عام 2018، والثالث فى عام 2019.

واستكمل سلسلة النجاحات بتقديم مسلسل "الاختيار"، ثم مسلسل "نسل الأغراب" في عام 2021، ثم مسلسل "العائدون" في رمضان 2022، وفى العام التالى 2023 قدم كرارة مسلسل "سوق الكانتو" ولاقت هذه الأعمال نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

يقدم الفنان أمير كرارة هذا الموسم مسلسل "بيت الرفاعي" مع عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في اطار إجتماعي شعبي.

مسلسل بيت الرفاعي

دينا الشربيني

تنافس الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني بمسلسل "كامل العدد 2" بعد أن حقق العمل العام الماضي نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، بجانبه تحافظ على تواجدها في السباق الرمضاني حيث بدأ ذلك منذ عام 2018 بمسلسل "مليكة" ثم توالت أعمالها بمسلسل "زي الشمس" عام 2019، "لعبة النسيان" عام 2020، "قصر النيل" عام 2021، "المشوار" عام 2022، "كامل العدد 1" عام 2023، "كامل العدد 2" عام 2024.

يشارك في بطولة "كامل العدد" كل من شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهرومن إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل كامل العدد

ياسر جلال

يتواجد الفنان ياسر جلال في السباق الرمضاني للعام الثامن على التوالي دون غياب، حيث بدأت مشاركته بمسلسل "ظل الرئيس" عام 2017، قدم خلال هذه السنوات "رحيم" عام 2018، "لمس أكتاف" عام 2019 و"الفتوة" عام 2020، "ضل راجل" عام 2021، "الاختيار 3" فى عام 2022، "علاقة مشروعة" 2023.

يخوض الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "جودر" إحدى قصص ألف ليلة وليلة، والذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، وهو من بطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر وآخرون ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.