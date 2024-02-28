"مقترح ماكرون" بإرسال قوات إلى أوكرانيا يثير الجدل.. رفض غربي وتوضيح فرنسي وتحذير روسي

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدلا كبيرا أمس الأول الاثنين بمقترح إرسال قوات عسكرية إلى أوكرنيا، في خطوة تهدف إلى دعمها ضد الجيش الروسي خلال الحرب التي دخلت عامها الثالث، إلا أن مقترح ساكن الإليزيه واجه رفضا قاطعا من القادة الغربيين.

مقترح ماكرون يثير الجدل

وقال ماكرون إنه "ليس من المستبعد إرسال قوات برية غربية لتحقيق هدف أوروبا المتمثل في إنزال الهزيمة بموسكو" مضيفا في كلمة له في ختام مؤتمر دولي بباريس لدعم أوكرانيا ضم أكثر من عشرين من القادة الأوروبيين، "نحن مقتنعون بأن هزيمة روسيا ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا، حيث تبدي موقفا أكثر عدوانية ليس فقط في أوكرانيا بل بشكل عام".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن هناك "إجماعا واسعا على فعل المزيد وبشكل أسرع، ولا يمكن استبعاد أي شيء لتحقيق هدفنا، ولا يمكن لروسيا أن تنتصر في هذه الحرب".

وحضر المؤتمر الذي أفصح خلاله ماكرون عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البولندي أندريه دودا، وألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا عبر الفيديو.

الغرب يرفض مقترح ماكرون بإرسال قوات لأوكرانيا

وأعلنت عدد من الدول الأوروبية رفضها مقترح ماكرون، من بينها إيطاليا حيث أوضح وزير خارجيتها أنطونيو تاجاني أن بلاده تعارض أيضا إرسال قوات إلى أوكرانيا ووفقا له، فإن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا هو "فكرة ماكرون".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليجريا أن مدريد لا توافق على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات برية أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، أكدت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر، أمس الثلاثاء أن بلادها ستساعد أوكرانيا باستمرار في الحرب ضد روسيا، من خلال توفير المساعدات والمعدات اللازمة، لكنها لا تنوي إرسال جيشها إلى القتال.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن لندن ليس لديها خطط لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا.

وعن موقف الولايات المتحدة، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في تصريحات لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية، مضيفة، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا في أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إن عددا من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتطلعون إلى إرسال قواتهم إلى أوكرانيا بموجب اتفاقيات ثنائية مع كييف.

فرنسا توضح مقترح ماكرون

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، المقصد من مقترح ماكرون بإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، خلال كلمته في البرلمان الفرنسي، قائلا: "نحن نتحدث عن عمليات مثل إزالة الألغام أو الأمن السيبراني أو إنتاج الأسلحة على الأراضي الأوكرانية، وقد يطلب "التواجد على الأراضي الأوكرانية دون تجاوز عتبة الأعمال العدائية".

وأثارت هذه الكلمات انتقادات حادة من اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي، خاصة من زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان.

روسيا تحذر الغرب من إرسال قوات إلى أوكرانيا

وجاء رد فعل روسيا على مقترح ماكرون، على لسان سفير موسكو بواشنطن أناتولي أنتونوف، الذي أشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة إدراك عواقب إرسال قوات من الدول الغربية إلى أوكرانيا، منبها إلى المخاطر التي تحيط بهذا التطور في الأحداث.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه إذا تم إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا فسيكون الصراع العسكري المباشر بين "الناتو" وروسيا "أمرا لا مفر منه".