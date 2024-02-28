تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، استمرارا للمتابعة والتواصل الميدانى والاطمئنان على تيسير الإجراءات للمواطنين في تسجيل طلباتهم والاستماع عن قرب لشكواهم، والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الرد والاستجابة بما يسرع بتلبية احتياجات ومطالب المواطنين في المجالات المختلفة.

واستمع محافظ مطروح خلال جولته لطلبات عدد من المواطنين في عدة مجالات بحضور رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، مع التوجيه بسرعة التعامل معها وتسجيلها على منظومة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خاصة المساعدات الإنسانية والعلاجية العاجلة، والمتابعة مع الجهات المعنية من المديريات والقطاعات الخدمية المختلفة لإزالة أسبابها والتيسير على المواطنين.

ووجه محافظ مطروح لجهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمعاينة على الواقع لشكوى أهالي منطقة الشيخ عطيوة بالكيلو 2 لطلب استكمال توصيل الشبكة بعدد من الشوارع، كذلك التنسيق مع مديرية التضامن بشأن معاش تكافل وكرامة لإحدى الحالات، والتنسيق مع مديرية العمل بشأن طلبات عدد من المواطنين الحصول على فرصة عمل، وغيرها من بحث لطلبات المواطنين والحرص على الاستماع إليهم.

محافظ مطروح يوجه بسرعة بحث طلبات المساعدات الإنسانية والعلاجية العاجلة للمواطنين

IMG-20240228-WA0009

IMG-20240228-WA0008

IMG-20240228-WA0015

IMG-20240228-WA0023

IMG-20240228-WA0022

IMG-20240228-WA0012

IMG-20240228-WA0021

IMG-20240228-WA0010

IMG-20240228-WA0011

IMG-20240228-WA0014

IMG-20240228-WA0020

IMG-20240228-WA0017

IMG-20240228-WA0018

IMG-20240228-WA0019

IMG-20240228-WA0016