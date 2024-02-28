ads
الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ مطروح يوجه بسرعة بحث طلبات المساعدات الإنسانية والعلاجية العاجلة للمواطنين

محافظ مطروح يوجه
محافظ مطروح يوجه بسرعة بحث طلبات المساعدات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، استمرارا للمتابعة والتواصل الميدانى والاطمئنان على تيسير الإجراءات للمواطنين في تسجيل طلباتهم والاستماع عن قرب لشكواهم، والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الرد والاستجابة بما يسرع بتلبية احتياجات ومطالب المواطنين في المجالات المختلفة.

واستمع محافظ مطروح خلال جولته لطلبات عدد من المواطنين في عدة مجالات بحضور رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، مع التوجيه بسرعة التعامل معها وتسجيلها على منظومة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خاصة المساعدات الإنسانية والعلاجية العاجلة، والمتابعة مع الجهات المعنية من المديريات والقطاعات الخدمية المختلفة  لإزالة أسبابها والتيسير على المواطنين. 

ووجه محافظ مطروح لجهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمعاينة على الواقع لشكوى أهالي منطقة الشيخ عطيوة بالكيلو 2 لطلب استكمال توصيل الشبكة بعدد من الشوارع، كذلك التنسيق مع مديرية التضامن بشأن معاش تكافل وكرامة لإحدى الحالات، والتنسيق مع مديرية العمل بشأن طلبات عدد من المواطنين الحصول على فرصة عمل، وغيرها من بحث لطلبات المواطنين والحرص على الاستماع إليهم. 

محافظ مطروح يوجه بسرعة بحث طلبات المساعدات الإنسانية والعلاجية العاجلة للمواطنين

IMG-20240228-WA0009
IMG-20240228-WA0009
IMG-20240228-WA0008
IMG-20240228-WA0008
IMG-20240228-WA0015
IMG-20240228-WA0015
IMG-20240228-WA0023
IMG-20240228-WA0023
IMG-20240228-WA0022
IMG-20240228-WA0022
IMG-20240228-WA0012
IMG-20240228-WA0012
IMG-20240228-WA0021
IMG-20240228-WA0021
IMG-20240228-WA0010
IMG-20240228-WA0010
IMG-20240228-WA0011
IMG-20240228-WA0011
IMG-20240228-WA0014
IMG-20240228-WA0014
IMG-20240228-WA0020
IMG-20240228-WA0020
IMG-20240228-WA0017
IMG-20240228-WA0017
IMG-20240228-WA0018
IMG-20240228-WA0018
IMG-20240228-WA0019
IMG-20240228-WA0019
IMG-20240228-WA0016
IMG-20240228-WA0016
IMG-20240228-WA0013
IMG-20240228-WA0013
مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المساعدات الإنسانية والعلاجية العاجلة جاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح