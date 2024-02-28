إصابة 38 عاملا في حادث تصادم على طريق السويس العين السخنة

الأربعاء 28/فبراير/2024 - 12:42 م

شهد طريق العين السخنة السويس، اليوم الأربعاء، حادثة تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس، أصيب خلالها 38 عاملا بإصابات مختلفة ونقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبى بالسويس.

وتلقى اللواء حسام الدح مدير أمن السويس، بلاغا بوثوع حادث تصادم سيارة وأوتوبيس ميني باص رقم ر ي ع 1938 محمل بأفراد نظافة تابعين لشركة فالكوم خاصة بجامعة الجلالة مع سيارة نقل رقم ط وس 6586 أمام قرية وادي دجلة العين السخنة بعد كمين سوميد طريق العين السخنة السويس اتجاه السخنة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الأسعاف بالسويس سيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين وجود 38 مصابا وتم نقلهم لمستشفى المجمع الطبي بالسويس.