"القومي للمرأة" ينظم فعالية لإعلان نتائج مسابقة شباب يغير الصورة

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة احتفالية لتسليم جوائز المسابقة السنوية للمجلس تحت عنوان مسابقة شباب يغير الصورة.

أكدت الدكتورة سوزان القليني، أنه قد شارك فى المسابقة هذا العام "22" كلية إعلام في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، قدموا إنتاج مميز يبلغ عدده 64 عملا إعلاميا متنوعا ما بين إنتاج تليفزيوني أو إذاعي أو حملات إعلامية وأعمال صحفية، مضيفا أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم بعض الرائدات في التعليم والإعلام ممن لهن دور بارز في توعية وتعليم الفتيات والدفاع عن قضايا المرأة.

هذا وستقام الاحتفالية بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة نصر صباح يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.