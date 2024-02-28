جامعة بني سويف تنظم ندوة حول "اليوم العالمي للغة الأم"

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على تنظيم كلية الألسن مجموعة من الندوات أبرزها ندوة بعنوان "اليوم العالمي للغة الأم" بدعوة الدكتور طارق عباس للتعرف على تدريس اللغة العربية من الأغاني والألحان، وندوة بعنوان "مشوار كاتب" للكاتب مصطفى عبد الله، وندوة للكاتبة هالة البدري بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تكثيف الأنشطة والندوات والفعاليات على مستوى كافة الكليات والمعاهد باعتبارها أحد أهم المصادر للتعرف على خبرات الآخرين في الحياة العملية، فضلاً عن أنها تسهم في إكساب الخبرات وتبادل المعرفة وتنمية المهارات وتنمي الوعي وتعمل على بناء جسور من التواصل بين الأجيال، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز ثقافة التنوع، وإثراء النقاش والحوار حول مختلف القضايا المطروحة.