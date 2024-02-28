محافظ دمياط تعقد اجتماع لبحث توسعة الطريق الدولي في دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر التطورات بمشروع توسعة الطريق الدولى،وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى.

حيث اطلعت " المحافظ " على الموقف الخاص بالمشروع الذى يتضمن إضافة حارتى بالرصف الخرسانى خدمة للشاحانات ، حيث يُعد من المشروعات الكبرى التى تنفذها الهيئة للربط بين محور ٣٠ يونيو وحتى السلوم، كما اطلعت على الموقف التنفيذى للمشروع داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ ٥٠ كيلو متر.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة التنسيق بين محافظة دمياط والهيئة لتلافى اى عقبات قد تطرأ والتنفيذ وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن فوز المحافظة ضمن أفضل ٦ محافظات على مستوى الجمهورية فى مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى، حيث جاء ذلك خلال تسلمها لدرع التكريم من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى حفل عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكريم الفائزين وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024،، بمشاركة السادة محافظي المحافظات..

وخلال كلمتها استعرضت د.هالة السعيد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023 - 2025/2026)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق السيد الرئيس لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشارت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 لافته إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظي بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.