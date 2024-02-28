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الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة 22 حالة تعد بمساحة فدان و19 قيراطا على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم علي إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ  إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 22 حالة تعدي بمساحة 4975 متر مباني و 4 حالات تعدي بمساحة  فدان و19 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

22 حالة تعد إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الموجة الـ 22