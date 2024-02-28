شعبة الأجهزة الكهربائية: اختفاء ظاهرة الـ"أوفر برايس" والأسعار ستنخفض بنحو 20%

قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبه الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن ظاهرة الأوفر برايس اختفت من سوق الأجهزة الكهربائية، وأن السوق حاليا تشهد وفرة في المعروض من الأجهزة الكهربائية.

وتوقع أبو سمرة في تصريحات صحفية اليوم انخفاض الأسعار بنسبة تزيد عن 20% خلال شهر رمضان المقبل، ومن المتوقع أيضا أن تواصل الانخفاض في حالة انخفاض سعر الدولار وتوفيرها بالبنوك لتصل نسبة الانخفاض إلى أكثر من 30%.

وأوضح أن هذه الانخفاضات ناتجة عن تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء من 70 و75 جنيها إلى أقل من 50 جنيها للدولار، وذلك بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.

وأشار أبو سمرة إلى أن الشركات بدأت في ضخ الأجهزة الكهربائية في الأسواق تدريجيا، وهو ما سيسهم في توافر الأجهزة وعودة الحركة بشكل طبيعي لسوق الأجهزة الكهربائية.

ولفت النظر إلى أن سوق الأجهزة الكهربائية الآن يعاني من الركود نظرا لتوقع المستهلكين مزيدا من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أبو سمرة، استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة وحتى عيد الفطر المبارك، موضحا أن أسعار الثلاجات تبدأ من 13 ألف جنيه "للمنتجات الشعبية" وحتى 120 ألف جنيه لبعض الماركات و200 ألف جنيه للثلاجات (أربعة أبواب)، أما الماركات الأكثر طلبا في السوق فتتراوح من 16 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه.

وبالنسبة لأسعار الغسالات الأوتوماتيكية فتتراوح من 20 ألفا- 55 ألف جنيه، والبوتاجازات من 10 آلاف إلى 29 ألف جنيه.

وبالنسبة للميكروويف، أسعاره مستقرة ولا تشهد أي تغير وتتراوح أسعاره بين 4 إلى 9 آلاف جنيه.