"الإدمان.. المخاطر والأضرار" بندوة بكلية البنات جامعة عين شمس

استضافت كلية البنات جامعة عين شمس الندوة التوعوية التى نظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء بعنوان "الإدمان...المخاطر والأضرار"، تحت رعاية أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ، ا.د أميرة يوسف عميد كلية البنات ، وتحت إشراف أسماء زعزع وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب ، هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور رشا محمد رشاد باحث بصندوق مكافحة علاج الادمان والتعاطي برئاسة مجلس والوزراء، و عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية .

أوضحت رشا محمد رشاد دور وسائل الإعلام المختلفة فى محاربة تعاطى المخدرات من خلال المساحات التوعوية التى تخصصها حول مخاطر هذه الظاهرة وعواقبها على الفرد والمجتمع.

كما أبرزت دور صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وأقسامه ودوره في العلاج والتاهيل الإجتماعي المتنقل من خلال الخط الساخن ١٦٠٢٣ وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية الوقاية من تلك الظاهرة.، مشيدة بدور جامعة عين شمس في عمل حملات توعوية للطلاب وذلك في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والجامعة .

وكذلك تحدثت عن دور إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب جامعة عين شمس بالإضافة إلي دعم رئيس الصندوق د.نيفين القباج وزير التضامن ومدير الصندوق د.عمرو عثمان ومساعد وزيرة التضامن للطلاب ضمن الحملات والندوات التوعوية للطلاب داخل الجامعات المصرية .

جدير بالذكر ان فعاليات الندوات التوعوية عن "الإدمان..المخاطر والأضرار" من المقرر اقامتها بجميع كليات الجامعة حيث بدأت في كليتى الألسن و الإعلام وتستمر تباعا.