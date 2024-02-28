«أبوظبي التجاري مصر» يتعاون مع «اتصالات» لإطلاق برنامج المكافآت الرقمي «TouchPoints»

أعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة اتصالات من &e في مصر، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ليطلق البنك برنامج المكافآت الرقمي TOUCHPOINTS الذي يكافئ العملاء كلما استخدموا قنوات البنك الرقمية ومنتجاته المختارة.

وتم الاحتفال بهذا التعاون في مقر البنك بحضور كلاً من ايهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري – مصر والمهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة اتصالات من &e وعدد من كبار المسئولين وكذلك كل من شارك في هذه الخطوة الهامة من كلا الجانبين.

ايهاب السويركي: حريصون على رضا عملائنا وتقديم تجربة بنكية ذات قيمة مضافة ونثق في إمكانات اتصالات وقدرتها على توفير أحدث التقنيات

بهذه المناسبة، أعرب إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري - مصر عن اهتمامه بالشراكات كوسيلة لتحقيق خطة البنك الاستراتيجية للنمو ودفع التطور التكنولوجي لتفعيل هدف ورؤية أبوظبي التجاري في مصر في أن يكون البنك الأفضل لعملائه، وذلك من خلال تقديم خدمات على أعلى مستوى وتجربة مصرفية ذات قيمة مضافة. وأضاف قائلا: " اخترنا أن نطلق برنامج المكافآت الرقمي بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المقدمة من شركة اتصالات من &e لثقتنا في إمكاناتها وقدرتها على توفير أحدث التقنيات. ونتطلع أن يحظى البرنامج TOUCHPOINTS على رضا العملاء لأنه يقدم نموذج فريد في السوق حيث أنه كلما زادت استخداماتهم لقنوات البنك ومنتجاته المختارة كلما زادت قيمة مكافآتهم."

ومن جانب آخر، يعكس هذا التعاون رؤية اتصالات من &eفي مصر، واستراتيجية تحولها من شركة اتصالات إلى شركة حلول تكنولوجية متكاملة تقدم نموذجاً رائداً ومتكاملاً في السوق المصري، من خلال ترسيخ مكانة الشركة في قطاع الاستثمار التكنولوجي والخدمات الرقمية، ؛ وتوفير العديد من الحلول لرقمنة الخدمات المالية وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

أحمد يحيى: اتصالات تعزز مكانتها كشركة تكنولوجية متكاملة ونحرص على توسيع نطاق شراكتها مع القطاع المصرفي

و بهذه المناسبة، أعرب المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة اتصالات من e&، عن سعادته بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري، الرائد في مجال الخدمات المصرفية، مؤكداً على حرص الشركة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وتلعب دورا حيوياً في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030.وقال يحيى: " تُمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق أهداف كل من اتصالات من e& وبنك أبوظبي التجاري، حيث تُعزز من مكانة كل منهما في السوق المصري، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المستقبل."

من الجدير بالذكر، ان برنامج المكافآت TOUCHPOINTS يقدم لعملاء البنك مكافآت قيمة ومتنوعة من خلال مجموعة كبيرة من الخيارات وكل ذلك من خلال تجربة رقمية سهلة . هذا بالاضافة إلى مجموعة متميزة من العروض المنتقاة مع شبكة من التجار حول انحاء الجمهورية.