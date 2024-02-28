كلية الآداب تستضيف لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثربولوجيا بـ"الأعلى للثقافة"

استضافت كلية الآداب بجامعة عين شمس لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثربيولوجيا بالمجلس الاعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حنان كامل عميدة الكلية حيث تم عقد إجتماع اللجنة بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب وذلك برئاسة مقرر اللجنة ، مصطفى النشار واعضاء اللجنة الموقرة وعلى هامش الإجتماع اقامت اللجنة فعاليات ندوة القوة الناعمة وتأثيرها في بنية المجتمع .

إدار الندوة مصطفى النشار أستاذ الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة ومقرر اللجنة حسين علي استاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب.

والمتحدثون أمل مبروك عبد الحليم أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة ورئيس مجلس قسم الدراسات الفلسفية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة حسين علي حسن أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة عين شمس، سهير عبد السلام حنفي أستاذ الفلسفة السياسية بكلية الآداب جامعة حلوان عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة شادية قناوي استاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس حيث عرضت شاديه قناوي ورقة بعنوان الدبلوماسية الثقافية قوة ناعمة لتعزيز العلاقات الدولية المصرية وطرحت أ.د سهير عبد السلام ورقة بعنوان القوة الناعمة بين الثقافة والسياسة .

كما قدمت امل مبروك ورقة بعنوان القوة الناعمة وادواتها المتنوعة.

وقد استضافت حنان كامل عميدة الكلية والساده الوكلاء اعضاء اللجنة الموقرة واثنت على اختيار موضوع الندوة واهميته وطالبت اعضاء اللجنة عقد المزيد من الورش والندوات حول هذه الموضوعات الحيوية والمهمة .