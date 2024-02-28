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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا الي إندونسيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 67 طن بضائع عامة ومتنوعة، 926 شاحنة و 170  سيارة حيث شملت حركة الواردات 12500 طن بضائع، 413 شاحنة و 155 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500  طن بضائع، 513  شاحنة و15 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة  DORO وعلي متنها 44000  طن فوسفات تصدير الي اندونسيا وثلاث سفن وهي الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وامل  فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي  الحرية 1 ، بوسيدون اكسبريس  ، الحرية2 وامل   وغادرت السفينة دليلة  ، كما تم تداول 1870  طن بضائع و  200 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور ، ايلة ، كوين نفرتيتي و بريدج . 
كما شهد ميناء الزيتيات استقبال السفينة ALMA MARINA  وعلي متنها 8000 طن سولار 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1717 راكب بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الصادر موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا