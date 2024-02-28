فيديو.. مشهد كوميدي بين كريم محمود عبد العزيز وسباح الأهلي في "قادرون باختلاف"

شهدت احتفالية قادرون باختلاف مشهد كوميدي بين كريم محمود عبد العزيز وسباح الأهلي أحمد طارق في النسخة الـ 5 من الاحتفالية، التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء.

ووجه أحد أبطال ذوي الهمم حديثه لكريم محمود عبد العزيز، قائلا “مش باين عليك الفورمة يا كريم”.

وأكد محمود كريم عبدالعزيز، سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الجميلة، فيما قال أحمد طارق إنه شارك في النسخة 3 وطلب لعب السباحة في النادي الأهالي وبالفعل تحقق هذا الأمر، بجانب كونه شاعر.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.

