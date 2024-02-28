الولايات المتحدة تثمن مساعدات الإمارات الإنسانية السخية لشعب غزة

ثمنت الولايات المتحدة مساعدات الإمارات الإنسانية السخية لشعب غزة، مع التأكيد على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل عاجل ومنع المزيد من انتشار الصراع.

جاء ذلك - حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء - خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على استمرار التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل، على حد تعبيره.

وناقش الوزيران إنهاء الصراع في السودان ومنع المزيد من الضرر على نطاق واسع بين المدنيين، مؤكدين التزامهما المشترك ببناء منطقة أكثر أمنا وازدهارا، مشددين على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.