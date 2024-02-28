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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدًا.. حفل فني تحييه الفرقة المصرية على مسرح السامر

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة حفلا فنيا لأغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في الثامنة مساء بعد غد الخميس، 29 فبراير، بمسرح السامر بالعجوزة.

ويحيي الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء التي تقدم باقة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، بقيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع، كما يخصص الجزء الثاني من الحفل للمطرب الفنان أحمد إبراهيم ويقدم باقة من أجمل أغاني سيدة الغناء العربي، بمشاركة الفرقة المصرية.

ويقام الحفل بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والعديد من الفنانين والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الهيئة.

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