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الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يفاضل بين موكوينا وبن رمضان لتدعيم خط الوسط

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي
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استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على التعاقد مع لاعب خط وسط أجنبي في الموسم المقبل بطلب من السويسري مارسيل كولر خاصة أن الموسم الحالي قد يشهد نهاية مشوار عمرو السولية ورحيل المالي أليو ديانج .

ويعتبر اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان  لاعب فريق فرينكفاروزي المجري والجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا نجم فريق صن داونز أبرز المرشحين للإنضمام للقلعة الحمراء في الصيف المقبل.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن هناك تواصل في الفترة الأخيرة بين الأهلي وبن رمضان وتجددت المفاوضات بين الطرفين بعدما كان نجم منتخب تونس قريب من  الانتقال للأهلي، ولكن فضل خوض تجربة الاحتراف الأوروبية. 

كما أن الجنوب أفريقي موكوينا يحظى بإشادة كبيرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وطلب الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الوسط.
 

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