الراحة ممنوعة في الأهلي بسبب يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم المادر الأحمر وحامل اللقب التأهل رسميا لربع النهالئي بعد الفوز على ميدياما الغاني في الجولة الماضية.

ويستضيف الأهلي نظيره يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف متفرج في ختام دور المجموعات من أجل تأكيد الصدارة في حملة الدفاع عن اللقب وطريقه نحو الأميرة الأفريقية رقم 12 في تاريخه.

ويخوض الفريق الأحمر التدريبات بدون راحة عقب مباراة بلدية المحلية في الدوري الممتاز أمس التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف، في ظل ضيق الوقت بين المواجهتين المحلية والأفريقية، لتجهيز اللاعبين بشكل جيد لمباراة بطل تنزانيا.

ويعاني الأهلي من غيابات وإصابات كبيرة في المباريات الأخيرة، بالإضافة لحالة الإجهاد العام التي تسيطر على معظم اللاعبين عقب فترة التوقف الدولي، وهو الأمر الذي يمثل صداعا كبيرا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر في ظل غياب محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وخالد عبدالفتاح.